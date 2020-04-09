Махмуд Мурадов: для Хабиба пояс сейчас — лишь железка. Все знают, кто настоящий чемпион

Боец UFC Махмуд Мурадов встал на защиту чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова, который отказался от перелёта в США, в результате чего его поединок с Тони Фергюсоном сорвался в пятый раз.
«У человека 28 побед за карьеру в смешанных единоборствах. Глупо обвинять его в трусости. Не думаю, что спортсмен может заходить в клетку и чего-то бояться. Наблюдаю за его карьерой на протяжении многих лет. Он долго к этому шёл и стал лучшим бойцом в крупнейшем промоушене мира.
У него дети, родители, жена. Он должен думать о них, а не о том, чтобы подраться. Нурмагомедов является примером для многих людей. В такой момент оставить своих родных и поехать биться было бы неправильно.
Не думаю, что он выступил бы, будь на кону титул. Для Хабиба пояс сейчас — всего лишь железка. Все уже знают, кто настоящий и неоспоримый чемпион", — приводит слова Мурадова RT на русском.
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