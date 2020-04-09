Хабиб напомнил слова главного тренера «Ливерпуля» Клоппа на тему религии

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов привёл слова главного тренера футбольного клуба «Ливерпуль» Юргена Клоппа, затронувшего тему религиозности игроков.
«У нас нет никаких проблем с игроками, которые соблюдают пост. Я уважаю их религию.
Бывают дни, когда Мане и Салах опаздывают на тренировку из-за того, что молятся. Ничего страшного, я не ругаю их. В мире есть вещи поважнее футбола. Я уважаю религиозность моих игроков», — приводятся слова Клоппа в «сториз» «инстаграма» Нурмагомедова.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, 18 апреля Нурмагомедов должен был сразиться с Тони Фергюсоном, но Хабиб лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Также посмотрите видео, как Нурмагомедов эмоционально смотрит бой друга.
- 9 апреля 2020
-
10:04
-
09:48
-
09:38
-
09:00
-
03:57
-
02:25
-
00:53
-
00:46
- 8 апреля 2020
-
23:51
-
22:57
-
21:32
-
20:47
-
20:03
-
19:14
-
18:42
-
17:36
-
15:39
-
14:16
-
13:00
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
10:03
-
09:44
-
09:00
- 7 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
22:00
-
21:01
-
19:23
-
18:58
-
17:40
-
16:43
-
16:03
-
14:58