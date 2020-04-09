Хабиб напомнил слова главного тренера «Ливерпуля» Клоппа на тему религии

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов привёл слова главного тренера футбольного клуба «Ливерпуль» Юргена Клоппа, затронувшего тему религиозности игроков.

«У нас нет никаких проблем с игроками, которые соблюдают пост. Я уважаю их религию.

Бывают дни, когда Мане и Салах опаздывают на тренировку из-за того, что молятся. Ничего страшного, я не ругаю их. В мире есть вещи поважнее футбола. Я уважаю религиозность моих игроков», — приводятся слова Клоппа в «сториз» «инстаграма» Нурмагомедова.

Напомним, 18 апреля Нурмагомедов должен был сразиться с Тони Фергюсоном, но Хабиб лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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