Жозе Алду не сможет провести титульный бой с Сехудо. Вероятно, его заменит Круз

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Жозе Алду не сможет принять участие на турнире UFC 250, сообщает Combate. По информации источника, у бразильского бойца истёк срок действия рабочей визы в США, а посольства в настоящий момент не выдают визы из-за пандемии коронавиурса.
Таким образом, Алду не сможет провести бой с Генри Сехудо за титул в легчайшем весе. Планировалось, что турнир UFC 250 пройдёт в Сан-Паулу, однако, вероятнее всего, он будет перенесён в США.
Бывший чемпион в лёгком весе Доминик Круз сообщил, что уже договорился с руководством UFC о замене Жозе Алду.
На счету 33-летнего Сехудо 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения. Он был чемпионом UFC и в наилегчайшем весе, но освободил титул. У 33-летнего Алду, бывшего обладателя пояса в полулёгком весе, 28 побед и шесть поражений в 34 боях в MMA.
- 9 апреля 2020
-
20:41
-
20:01
-
18:46
-
17:50
-
16:20
-
16:00
-
15:01
-
14:01
-
13:00
-
11:25
-
10:18
-
10:04
-
09:48
-
09:38
-
09:00
-
03:57
-
02:25
-
00:53
-
00:46
- 8 апреля 2020
-
23:51
-
22:57
-
21:32
-
20:47
-
20:03
-
19:14
-
18:42
-
17:36
-
15:39
-
14:16
-
13:00
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
10:03
-
09:44