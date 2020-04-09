Жозе Алду не сможет провести титульный бой с Сехудо. Вероятно, его заменит Круз

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Жозе Алду не сможет принять участие на турнире UFC 250, сообщает Combate. По информации источника, у бразильского бойца истёк срок действия рабочей визы в США, а посольства в настоящий момент не выдают визы из-за пандемии коронавиурса.



Таким образом, Алду не сможет провести бой с Генри Сехудо за титул в легчайшем весе. Планировалось, что турнир UFC 250 пройдёт в Сан-Паулу, однако, вероятнее всего, он будет перенесён в США.



Бывший чемпион в лёгком весе Доминик Круз сообщил, что уже договорился с руководством UFC о замене Жозе Алду.



На счету 33-летнего Сехудо 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения. Он был чемпионом UFC и в наилегчайшем весе, но освободил титул. У 33-летнего Алду, бывшего обладателя пояса в полулёгком весе, 28 побед и шесть поражений в 34 боях в MMA.