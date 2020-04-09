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Мастер пощёчин Пельмень сразился в тюрьме со 170-килограммовым бразильцем

Мастер пощёчин Пельмень сразился в тюрьме со 170-килограммовым бразильцем
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Проект известного блогера Амирана «Каменные лица» порадовал зрителей очередным выпуском. Видео опубликовано на его канале в YouTube. В главном противостоянии новой серии «Каменных лиц» встретились главная звезда шоу Василий Камоцкий, известный под псевдонимом Пельмень, и боец смешанных единоборств экс-соперник Фёдора Емельяненко бразилец Зулузиньо. Схватка прошла в помещении, декорированном под тюрьму.

Оба участника дуэли продемонстрировали удивительную стойкость и выдержали друг от друга по пять жёстких пощёчин. После второй и четвёртой попытки Камоцкого Зулузиньо пошатнуло, ему пришлось вдыхать нашатырь, тем не менее боец ММА не дрогнул.

В результате ведущие шоу приняли решение объявить боевую ничью. Каждый из участников встречи получил по 75 тысяч рублей.

После дуэли бразилец заявил, что был рад поучаствовать в проекте и отметил оригинальность подобного формата.

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