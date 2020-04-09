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А. Емельяненко потренировал сына Кадырова. Видео

А. Емельяненко потренировал сына Кадырова. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, не отказавшийся от физических нагрузок в период карантина, провёл тренировку с младшим сыном президента Чечни Рамзана Кадырова — Адама Кадырова.

Соответствующее видео боец выложил на своей странице в сети «Инстаграм». На записи видно, как Александр позволяет себя атаковать и подсказывает, как стоит действовать Кадырову-младшему в том или ином положении.

Напомним, Александр Емельяненко отправился в Грозный ради подготовки к поединку с Магомедом Исмаиловым. Встреча была назначена на 3 апреля. Из-за пандемии коронавируса её перенесли на 24 июля. Тем не менее Емельяненко решил не оставлять тренировочный процесс и поддерживает форму в клубе «Ахмат».

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