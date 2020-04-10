Масвидаль: контракт на поединок с Усманом на турнире UFC 249 был у меня на столе

Обладатель титула BMF в полусреднем весе Хорхе Масвидаль сообщил, что он получил контракт на бой с Камару Усманом 18 апреля на турнире UFC 249, но его не устроил размер гонорара.



«Контракт на поединок с Камару Усманом на турнире UFC 249 был у меня на столе, но размер гонорара не соответствовал нашим ожиданиям. Они попросту не захотели платить тот гонорар, который я запросил. Я хотел определённой компенсации, оценивая риск и вознаграждение, но мне в итоге её не предложили. Мы не так далеко были от боя, так что в будущем, думаю, сможем довести дело до конца. Думаю, что в июле я обезглавлю Усмана на глазах у всего мира», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAJunkie.



Масвидаль одержал три победы в 2019 году: нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаса. Он удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.



Накануне стало известно, что турнир UFC 249 был отменён.