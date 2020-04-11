Гассиев не исключает, что подерётся с Поветкиным

Российский боксёр Мурат Гассиев не исключает, что в будущем может провести бой с Александром Поветкиным.
«Долго спарринговал с Энди Руисом, когда готовился к бою с Денисом Лебедевым. Мне нравится, когда боксёры наносят друг другу урон. А кому-то нравится, когда боксёры пытаются переиграть. И мне такой бокс, который был во втором их бою, неинтересен. Он показался скучным. А вот первая их встреча понравилась.
Фьюри? Он для меня номер один в тяжёлом весе. Нестандартный и неудобный боксёр, постоянно двигается, провоцирует. Во втором бою Деонтей Уайлдер недооценил Фьюри. Тайсон не такой, как все. Он всем создаст трудности. Для кого-то этот бокс может показаться неуклюжим, но мне нравится наблюдать за его боксом. Если Фьюри в хорошей форме, он очень выносливый.
Бой с Поветкиным? Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то почему бы не провести этот поединок», — приводит слова Гассиева Федерация бокса России.
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