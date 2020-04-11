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Тренер Макгрегора предложил провести турнир с участием Хабиба, Конора, Фергюсона и Гэтжи

Тренер Макгрегора предложил провести турнир с участием Хабиба, Конора, Фергюсона и Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, предложил провести своеобразный турнир в лёгкой весовой категории.

Специалист ответил на один из комментариев в «Твиттере», отметив, что бои Конора Макгрегора с Джастином Гэтжи и Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном можно будет провести в августе. По его словам, это будут полуфиналы соревнований. Финал подобного турнира, по замыслу Каваны, должен состояться в канун нового года.

Таким образом, предлагается определить лучшего бойца лёгкого дивизиона. Кавана не нашёл места в турнире для второго номера рейтинга — Дастина Порье.

Напомним, проведение всех турниров UFC приостановлено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

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