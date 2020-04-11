Кормье признался, что хотел бы заменить Дэну Уайта на посту президента UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что не отказался бы заменить на посту президента лиги Дэну Уайта. Вместе с тем боец отметил, что Уайт будет возглавлять лигу ещё долго.

«Думаю, что любой, кому бы поступило предложение возглавить UFC, согласился бы на это. Быть главой такой организации по-настоящему здорово. Говорю не только о том, что мы создаём развлекательный продукт, но и о том, какое оказываем влияние на общество. Люди не замечают, каково влияние UFC в молодёжных программах по всему миру.

Лишь сумасшедший откажется от такой работы. Но Уайт здесь надолго. Как бы то ни было, я бы согласился на любую работу в UFC после завершения карьеры. Я люблю эту организацию», — приводит слова американца MMA Fighting.