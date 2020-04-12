Лобов: Фёдор Емельяненко — величайший боец в истории ММА
Бывший боец UFC Артём Лобов поделился мыслями, кто является величайшим бойцом в истории смешанных единоборств. По его словам, этого звания заслуживает Фёдор Емельяненко.
«Лёгкий вопрос. У него была самая впечатляющая серия, он уничтожал всех. Фёдор выступал в „Прайде“, эта организация была даже сильнее UFC. Он победил пятерых чемпионов UFC. Дрался с соперниками в разных стилях. Ему удалось справиться с Мирко Крокопом за счёт его же оружия. Кроме того, он был очень стойким бойцом. Фёдор определённо величайший боец в истории смешанных единоборств. К нему даже близко никто не подобрался», — приводит слова Лобова BJ Penn.
Ожидается, что 43-летний Емельяненко проведёт следующий поединок осенью 2020 года.
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