Экс-девушку Адониса Стивенсона обвинили в мошенничестве и намерены подать на неё в суд

Мать бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адониса Стивенсона намерена подать в суд на бывшую возлюбленную боксёра — Симону Год.

По утверждениям матери Стивенсона, девушка сняла со счёта канадца гаитянского происхождения $ 891 тыс. Адонис пока не комментировал ситуацию.

Пара рассталась в конце минувшего года. Напомним, Симона почти на протяжении года ухаживала за Стивенсоном, который в 2018 году получил серьёзные травмы в бою с Александром Гвоздиком, в результате чего оказался в коме.

«Могу сказать, что с Адонисом всё в порядке. Он окружён заботой. В скором времени он сделает публичное заявление по поводу этой ситуации. Симона многое сказала и выразила свою точку зрения. Теперь Адонис представит свою версию произошедшего.

Конечно, Стивенсон — небедный человек, у него всё ещё есть деньги, но этого не хватит до конца жизни, в минувшем году он потратил большие деньги", — приводит слова промоутера Стивенсона Ивона Мишеля BoxingScene.