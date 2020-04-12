Экс-девушку Адониса Стивенсона обвинили в мошенничестве и намерены подать на неё в суд

Мать бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адониса Стивенсона намерена подать в суд на бывшую возлюбленную боксёра — Симону Год.
По утверждениям матери Стивенсона, девушка сняла со счёта канадца гаитянского происхождения $ 891 тыс. Адонис пока не комментировал ситуацию.
Пара рассталась в конце минувшего года. Напомним, Симона почти на протяжении года ухаживала за Стивенсоном, который в 2018 году получил серьёзные травмы в бою с Александром Гвоздиком, в результате чего оказался в коме.
«Могу сказать, что с Адонисом всё в порядке. Он окружён заботой. В скором времени он сделает публичное заявление по поводу этой ситуации. Симона многое сказала и выразила свою точку зрения. Теперь Адонис представит свою версию произошедшего.
Конечно, Стивенсон — небедный человек, у него всё ещё есть деньги, но этого не хватит до конца жизни, в минувшем году он потратил большие деньги", — приводит слова промоутера Стивенсона Ивона Мишеля BoxingScene.
- 12 апреля 2020
-
16:35
-
15:46
-
14:32
-
13:25
-
12:39
-
11:22
-
10:25
-
09:22
-
04:59
-
00:17
- 11 апреля 2020
-
23:15
-
22:50
-
21:59
-
20:36
-
19:49
-
18:46
-
17:28
-
16:44
-
15:52
-
14:50
-
14:00
-
12:42
-
11:40
-
10:49
-
09:46
-
05:50
-
02:24
-
00:43
- 10 апреля 2020
-
23:57
-
22:27
-
20:45
-
19:57
-
18:02
-
16:00
-
15:41