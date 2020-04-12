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Кремлёв: Усик — хороший боксёр, но Мурат его «переедет» в реванше

Кремлёв: Усик — хороший боксёр, но Мурат его «переедет» в реванше
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв уверен, что в поединке между Муратом Гассиевым и Александром Усиком победа останется именно за российским боксёром.

«Многие спрашивают меня про бой между Гассиевым и Усиком. Я могу сказать, что реванш будет, и я уверен, что Мурат «переедет» своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик — хороший боксёр, но Мурат его «переедет» в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет иным. Просто посмотрите, например, как Артур Бетербиев спокойно смял Александра Гвоздика», — приводит слова Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.

Напомним, ранее Гассиев заявил о желании провести второй поединок с Усиком.

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