Кремлёв: Усик — хороший боксёр, но Мурат его «переедет» в реванше

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв уверен, что в поединке между Муратом Гассиевым и Александром Усиком победа останется именно за российским боксёром.
«Многие спрашивают меня про бой между Гассиевым и Усиком. Я могу сказать, что реванш будет, и я уверен, что Мурат «переедет» своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик — хороший боксёр, но Мурат его «переедет» в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет иным. Просто посмотрите, например, как Артур Бетербиев спокойно смял Александра Гвоздика», — приводит слова Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.
Напомним, ранее Гассиев заявил о желании провести второй поединок с Усиком.
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