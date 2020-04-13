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Промоутер Хрюнов посоветовал президенту UFC не строить интриг вокруг Нурмагомедова

Промоутер Хрюнов посоветовал президенту UFC не строить интриг вокруг Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Российский промоутер Владимир Хрюнов поддержал действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, которого ранее обвиняли в срыве боя с Тони Фергюсоном.

Изначально главным боем турнира UFC 249 должен был стать поединок Нурмагомедова и Фергюсона. Хабиб лишился возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Джастина Гэтжи. Многие упрекали россиянина, что он не воспользовался всеми доступными возможностями, не попросив, в частности, президента России Владимира Путина организовать спецрейс ради него. 9 апреля президент UFC Дэна Уайт объявил, что бой Фергюсона и Гэтжи из-за коронавируса также нельзя провести.

«Я советую Уайту уважительнее относиться к безусловному лидеру своего промоушена Хабибу Нурмагомедову и не строить интриг вокруг совершенно правильно принятых им решений», — цитирует Хрюнова «Р-Спорт».

Также посмотрите видео, как Хабиб встретился с Криштиану Роналду.

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