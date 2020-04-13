Боксёрша Рагозина: я знаю, как не выйти из самоизоляции с лишними килограммами

Российский боксёр, чемпионка мира Наталья Рагозина рассказала, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Также спортсменка поделилась мнением о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
«Как не выйти из самоизоляции с лишними килограммами? Я знаю, поменьше подходить к холодильнику! Признаюсь, сама к нему подхожу часто в эти дни, это просто невозможно. Но надо и тренироваться побольше. Смотреть фильмы, книги читать, общаться с друзьями, мотивировать друг друга и поддерживать.
Я всегда стремилась попасть на Олимпиаду. Все ребята спортсмены пытаются, стремятся, тренируются ради того, чтобы выиграть Олимпиаду, и у меня была такая же мечта. Подобная подготовка – это каждодневный труд со слезами, кровью и потом. Для спортсменов отмена соревнований — это удар ниже пояса, но такие выдались испытания.
Наверное, нельзя так взять и обрубить, потому что тренировки — это большой труд, но мировая ситуация диктует свои условия. Сейчас для всех данная ситуация — шанс выжить и стать сильнее! Пускай она закалит нас всех ещё больше, спортсменов особенно. Знаю одно, что главное выжить, а некоторые проекты подождут», — приводит слова Рагозиной «Москва-Баку.ру».
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