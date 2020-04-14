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Чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева оштрафовали в Канаде за нарушение карантина

Чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева оштрафовали в Канаде за нарушение карантина
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев, проживающий в Канаде, рассказал, что его оштрафовали за нарушение режима карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«У нас начался второй месяц карантина. В первую неделю у местных людей была небольшая паника, но сейчас все адаптировались. Например, соблюдают расстояние в два метра друг от друга.

Со мной и моим другом случился неприятный и в то же время смешной случай. Мы в период карантина выехали на природу в пригород, находящийся в ста километрах от Монреаля, и нас остановили полицейские. У нас спросили, откуда мы, и напомнили, что покидать свой населённый пункт мы не имеем права.

Да, сначала мы попытались сказать, что не знали об этом правиле. Я попытался сказать, что не знаю французский язык, но они нам всё равно выписали по тысяче долларов штрафа. Но самое главное — сопроводили нас до въезда в Монреаль. Этот инцидент случился пару дней назад», — цитирует Бетербиева «Советский спорт».

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