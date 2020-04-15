Дацик, арестованный за пересечение границы, хочет вернуться в октагон в 2020 году

Виктория, супруга российского бойца ММА Вячеслава Дацика, рассказала о планах мужа. В конце 2019 года он был задержан за незаконное пересечение границы.

«В этом году Вячеслав будет уже дома. Статья действительно предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет, но это если проносят через границу незаконные и запрещённые предметы.

Так как Вячеслав подписал досудебку и вину признал (его губит доброта, многие этим и пользуются, все мы понимаем, что он не хотел сам переходить эту границу, ему это ни к чему), мало того, что мы это понимаем, следствие тоже это понимает, поэтому в этом году он снова вернётся к боям», — написала Виктория в «инстаграме» Дацика.

Боец ММА незаконно пересёк границу с Эстонией. Сказал, что пытался помочь знакомому, они пересекали границу на лодке.