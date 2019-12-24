Дацик арестован на два месяца за нарушение государственной границы
Боец ММА Вячеслав Дацик, который ранее более 11 лет провёл в местах лишения свободы, задержан на два месяца за нарушение государственной границы.
Отбывать наказание он будет в специализированном учреждении на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге, сообщает «Пятый канал».
Заседание суда по делу Дацика проходило в закрытом режиме в Сланцевском городском суде Ленинградской области. Его задержали при попытке пересечь границу с Эстонией на лодке. Во время заседания суда к его зданию пришли супруга Вячеслава и его мать. Жена Дацика вступила в конфликт с представителями прессы и показывала им неприличные жесты.
По версии Дацика, он нарушил государственную границу, откликнувшись на просьбу знакомого о помощи.
Скандальный боец MMA Дацик нарушил государственную границу и может вернуться в тюрьму
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