Тактаров назвал Хабиба ваххабитом

Чемпион турнира UFC 6 ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров не сдержал эмоций, когда один из подписчиков задал ему вопрос, кого нужно считать первым российским чемпионом UFC.

Споры об этом ведутся уже давно. Тактаров выступал в лиге на заре её истории, и форматы тех турниров отличались от нынешних. Невзирая на это, президент UFC Дэна Уайт заявлял, что Тактаров по праву называет себя чемпионом лиги. Противники этой версии считают первым чемпионом UFC из России Хабиба Нурмагомедова, что, судя по всему, задевает Тактарова.

«Могу пересказать вам историю. Первый чемпион — Ройс Грейси. Потом он ещё раз выиграл. Третий чемпионат выиграл Стив Дженнум, потому что все получили травмы. Четвёртый чемпионат – Ройс Грейси задушил ногами Дэна Северна. Пятый чемпионат Дэн Северн выиграл.



Вот было три чемпиона. Шестой чемпионат выиграл я. Где там вы видите кого-то другого? Это 1995 год. Это история. Как её переписать, как её переделать? Я бы сделал это, если бы мог.



Давайте скажем, что не Ройс Грейси выиграл первые два и четвёртый чемпионат, а ваш пассажир, которого вы хотите вписать. Если один ваххабит из Цумадинского района это сказал, почему все дураки должны это повторять? Он сам-то уже это не повторяет, а вы всё повторяете, как обезьянки за ним. Зачем эти вопросы? Хотели вывести меня на эти эмоции, чтобы писать заголовки в социальных сетях и обсуждать это или зачем? Вы же знаете, как всё было», — сказал Тактаров во время прямого эфира на своей странице в «Инстаграме».

Хабиб Нурмагомедов уроженец селения Сильди Цумадинского района Дагестана.