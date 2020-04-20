Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев: MMA — это не спорт, а драка

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев отказался назвать смешанные единоборства спортом. По его словам, ММА больше похожи на бои гладиаторов, чем на спорт.
«Я не считаю это спортом. Это всё-таки, наверное, драка. Да, там есть уважение к сопернику. Но вот эта жёсткость, добивание, кровь… Наверное, это ближе к гладиаторам», — сказал Лебедев во время прямого эфира в «инстаграме» промоутерской компании «Мир бокса».
40-летний Лебедев начал карьеру в профессиональном боксе в 2001 году. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, уступив представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей. Всего на его счету 32 победы и 3 поражения в 36 боях, один поединок признали несостоявшимся.
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