Штырков заявил, что не будет отказываться от боя с Немковым
Российский боец ММА Иван Штырков отреагировал на заявление Вадима Немкова. Ранее он заявил, что хотел бы провести поединок с Иваном.
«Вадима уважаю, очень хороший боец и человек. Я не откажусь от такого боя. Это будет интересно для мира ММА. Но для начала нам надо взять пояса в своих организациях», — приводятся слова Штыркова на сайте бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Ранее Немков сообщил, что хотел бы провести бой со Штырковым, если они будут владеть поясами Bellator и Rizin. 9 мая Немков должен был сразиться с Райаном Бейдером за пояс чемпиона Bellator. Штырков летом оспорит чемпионский пояс Rizin с Джейком Хьюном.
В настоящее время все соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Штырков: в Rizin мне хотели сделать титульный бой
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