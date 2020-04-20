Штырков заявил, что не будет отказываться от боя с Немковым

Российский боец ММА Иван Штырков отреагировал на заявление Вадима Немкова. Ранее он заявил, что хотел бы провести поединок с Иваном.

«Вадима уважаю, очень хороший боец и человек. Я не откажусь от такого боя. Это будет интересно для мира ММА. Но для начала нам надо взять пояса в своих организациях», — приводятся слова Штыркова на сайте бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ранее Немков сообщил, что хотел бы провести бой со Штырковым, если они будут владеть поясами Bellator и Rizin. 9 мая Немков должен был сразиться с Райаном Бейдером за пояс чемпиона Bellator. Штырков летом оспорит чемпионский пояс Rizin с Джейком Хьюном.

В настоящее время все соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.