Российский тренер Лапин рассказал, кого считает фаворитом в бое Бетербиева и Бивола

Тренер по боксу Фёдор Лапин поделился мнением об исходе возможного противостояния чемпиона WBC и IBF Артура Бетербиева и чемпиона WBA Дмитрия Бивола. Россияне ранее говорили, что готовы провести поединок. Бетербиев одержал 15 побед в 15 боях, Бивол также является непобеждённым боксёром, в его активе — 17 побед.

«Думаю, что в таком бою выиграл бы Бетербиев. Артур не уступает в мастерстве, но он намного мощнее. Это железный человек. Многие недооценивают его бокс, а говорят, что у Артура есть только удар. Но это не так! Последний бой с Александром Гвоздиком это показал. Честно, для меня Артур был фаворитом того поединка, но я не думал, что он будет так доминировать над Гвоздиком. У Бивола талант, это боксёр с большой буквы. Но физически он сыроват для поединка с Артуром», — цитирует Лапина РИА «Новости».