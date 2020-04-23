Тактаров поздравил мусульман с Рамаданом. Ранее его оскорбили за слова в адрес кавказцев

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поздравил мусульман с Рамаданом, который начался сегодня, 23 апреля. Напомним, ранее он оказался вовлечён в конфликт с другим бойцом MMA Александром Емельяненко, который в нецензурных выражениях оскорбил его за высказывания в адрес народов Кавказа, а тот ответил, что Александр для него всё равно что умер.

«С праздником Рамадан моих подписчиков мусульман во всём мире! Желаю всем стать чище и терпимее друг к другу», — написал Тактаров в своём «инстаграме», прикрепив текст к видеообращению.

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Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов лайкнул пост Емельяненко, в котором тот оскорбил Тактарова.