Тактаров поздравил мусульман с Рамаданом. Ранее его оскорбили за слова в адрес кавказцев
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поздравил мусульман с Рамаданом, который начался сегодня, 23 апреля. Напомним, ранее он оказался вовлечён в конфликт с другим бойцом MMA Александром Емельяненко, который в нецензурных выражениях оскорбил его за высказывания в адрес народов Кавказа, а тот ответил, что Александр для него всё равно что умер.
«С праздником Рамадан моих подписчиков мусульман во всём мире! Желаю всем стать чище и терпимее друг к другу», — написал Тактаров в своём «инстаграме», прикрепив текст к видеообращению.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов лайкнул пост Емельяненко, в котором тот оскорбил Тактарова.
Хабиб лайкнул пост Емельяненко с оскорблением Тактарова
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