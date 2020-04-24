Малиньяджи: Уайлдеру подарили ничью в первом бое с Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи поделился мнением об экс-чемпионе мира по версии WBC Деонтее Уайлдере. В феврале 2020 года Уайлдер потерпел первое поражение в карьере, уступив Тайсону Фьюри. Предполагается, что в 2020 году соперники проведут ещё один бой. Первая встреча соперников, проходившая в 2018 году, закончилась ничьей.

«Мне кажется, что у Уайлдера в окружении слишком много подхалимов, которые во всём с ним соглашаются. Они не говорят ему, что надо быть осторожнее со словами.

Он постоянно говорит что-то не то. Пожалуй, он проиграл каждый раунд во время реванша с Фьюри. В первом бое он проиграл восемь раундов или девять из двенадцати. Ничью ему просто подарили.

Уайлдер — отличный боксёр, но он больше не чемпион. На нём теперь сказывается давление. Ситуация давит на него, а не на Фьюри. Очевидно, что Фьюри сейчас является лучшим тяжеловесом в мире», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.