Тактаров: оговорился, сказав, что помогу Хабибу победить Конора

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал своё недавнее высказывание о готовности помочь Хабибу Нурмагомедову победить Конора Макгрегора. Как выяснилось, на самом деле Тактаров имел в виду не Макгрегора, а Тони Фергюсона.
Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон должны были сразиться на турнире UFC 249, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и соперником американца по главному поединку вечера, который планируется провести 9 мая, стал его соотечественник Джастин Гэтжи.
«Фергюсон — интересный парень. Он легко даёт проходить людям в ноги. Хабиб вот ему легко в ноги пройдёт, но сможет ли он из этого какую-то пользу извлечь — тут уже я должен с Хабибом это полностью разобрать.
Кстати, я оговорился вчера, сказал, что Конора помогу победить ему. Нет, я Тони, конечно же, имел в виду. Если бой состоится, если я буду рядом, то он сто процентов выиграет, потому что я знаю, как его выиграть, используя арсенал», — сказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».
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