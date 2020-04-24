Тактаров: оговорился, сказав, что помогу Хабибу победить Конора

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал своё недавнее высказывание о готовности помочь Хабибу Нурмагомедову победить Конора Макгрегора. Как выяснилось, на самом деле Тактаров имел в виду не Макгрегора, а Тони Фергюсона.

Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон должны были сразиться на турнире UFC 249, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и соперником американца по главному поединку вечера, который планируется провести 9 мая, стал его соотечественник Джастин Гэтжи.

«Фергюсон — интересный парень. Он легко даёт проходить людям в ноги. Хабиб вот ему легко в ноги пройдёт, но сможет ли он из этого какую-то пользу извлечь — тут уже я должен с Хабибом это полностью разобрать.

Кстати, я оговорился вчера, сказал, что Конора помогу победить ему. Нет, я Тони, конечно же, имел в виду. Если бой состоится, если я буду рядом, то он сто процентов выиграет, потому что я знаю, как его выиграть, используя арсенал», — сказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».