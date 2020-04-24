Бетербиев поздравил Кадырова с наступлением Рамадана

Чемпион мира по боксу по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поздравил с наступлением священного месяца Рамадан главу Чечни Рамзана Кадырова.
«Дорогие друзья! От всей души поздравляю с наступлением священного месяца Рамадан моего дорогого брата, главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, а также всех его родных и близких! Пусть этот месяц принесёт с собой благо в ваш дом, мой дорогой брат, а также мира и процветания всему чеченскому народу под вашим лидерством. От всей души желаю вам здоровья, счастья и милости всевышнего… С праздником вас, уважаемый Рамзан Ахматович. Да хранит бог вас и ваших близких», — написал Бетербиев.
Соответствующий пост можно увидеть на странице боксёра в «Инстаграме».
Позже Бетербиев выложил отдельный пост, в котором поздравил с наступлением Рамадана всех мусульман мира.
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