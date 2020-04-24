Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон намерен провести несколько выставочных поединков ради сбора пожертвований в пользу благотворительных организаций.
«На прошлой неделе я поработал на лапах. Это было тяжело, моё тело действительно измучено и я испытывал боль. Я тренировался. Попробую выйти на ринг, провести несколько выставочных поединков, набрать форму. Хочу пойти в зал и набрать форму, чтобы быть в состоянии проводить три-четыре раунда выставочных благотворительных боёв.
Помогу бездомным и таким людям, как я, которые страдали от наркотической зависимости. Я работаю на беговых дорожках около часа. Работаю над своим боксом, бью по лапам по 25-30 минут. Постепенно привожу себя в порядок. Начинаю пробивать комбинации, но мне больно. Ощущение, что сразу три человека выбивают из меня всё дерьмо», — приводит слова Тайсона BoxingScene.
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