А. Емельяненко: живу у Рамзана в резиденции, на улицу очень редко выхожу

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как проводит самоизоляцию.
«Сейчас нахожусь в городе Грозном. Живу у Рамзана в резиденции. На улицу очень редко выхожу, если только воздухом подышать. Ни с кем не вижусь и не общаюсь с посторонними людьми. Грозный находится на очень строгой изоляции.
Тренируюсь по два раза в день, это от настроения зависит. Сижу на диете, из-за этого всегда голодный, всегда хочу есть. Приходится всегда себя ограничивать, меня никогда не покидает чувство голода, холода и лёгкого недомогания. У меня такая работа – постоянно превозмогать.
Люди пусть отдыхают и восстанавливаются. Читают или делают упражнения. Миллион упражнений есть — как физических, так и для саморазвития. Пусть успокоятся и перестанут бежать вперед сломя голову, проанализируют свою жизнь и поступки, отбросят все лишнее и ненужное, а потом живут и радуются жизни. Даже в таких условиях, как самоизоляция, надо получать удовольствие», — приводит слова Емельяненко «Р-Спорт».
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