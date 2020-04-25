Алексей Олейник: нет мыслей, что UFC 249 отменят
Российский тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, прокомментировал информацию, что турнир UFC 249 состоится 9 мая во Флориде. Олейник должен встретиться в предварительном карде шоу с Фабрисиу Вердумом.
«Нет мыслей, что турнир отменят. Работа по организации в самом разгаре, списки составляются: вписали секундантов, тренеров, всю команду. Маршруты обозначены, место прибытия есть, способ перемещения выбран. Всё, всё, всё, абсолютно всё готово. Вообще не думаю, что турнир могут отменить, не сижу и не гадаю. Готовлюсь, как всегда.
Три дня назад узнал точное место. От моего дома это 400 километров езды на машине. По здешним меркам, это совсем немного», — сказал Алексей Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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