Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Алексей Олейник: нет мыслей, что UFC 249 отменят

Алексей Олейник: нет мыслей, что UFC 249 отменят
Бокс/ММА / UFC 0

Российский тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, прокомментировал информацию, что турнир UFC 249 состоится 9 мая во Флориде. Олейник должен встретиться в предварительном карде шоу с Фабрисиу Вердумом.

«Нет мыслей, что турнир отменят. Работа по организации в самом разгаре, списки составляются: вписали секундантов, тренеров, всю команду. Маршруты обозначены, место прибытия есть, способ перемещения выбран. Всё, всё, всё, абсолютно всё готово. Вообще не думаю, что турнир могут отменить, не сижу и не гадаю. Готовлюсь, как всегда.

Три дня назад узнал точное место. От моего дома это 400 километров езды на машине. По здешним меркам, это совсем немного», — сказал Алексей Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020