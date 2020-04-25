У Абдулманапа Нурмагомедова диагностирована пневмония

Сегодня, 25 апреля, в СМИ появилась информация, что Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, попал в больницу. О причинах госпитализации не сообщалось.

Теперь же информацию подтвердил известный комментатор и друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов.

«Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришёл в парк. Надеюсь, пневмония сильно не зацепит моего друга и он снова придёт в парк», — написал Рабаданов в социальной сети «Фейсбук».

Отметим, Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.