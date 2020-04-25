У отца Хабиба Нурмагомедова коронавирус пока не подтверждён

Известный комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отце и тренере чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По его словам, у специалиста пока не подтверждён коронавирус.

Вместе с тем Рабаданов заявил, что ряд спортсменов тоже заболели.

«Абдулманап лежит в Махачкале, во 2-й городской больнице. Заболел в горах. Два дня ходил на ногах, братья еле уговорили лечь в больницу. Пока коронавирус не подтверждён. Говорят, грипп. Никого не пускают к нему. Заболел и чемпион мира Шамиль Завуров. Говорят, есть и другие больные спортсмены», — рассказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.