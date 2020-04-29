«Чуть в штаны не наложил». Боец MMA Василевский высмеял угрозы Соловьёва в адрес Уткина

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский не остался в стороне от конфликта телеведущего Владимира Соловьёва и блогера Василия Уткина.
Напомним, ранее Соловьёв и Уткин публично обменялись резкими репликами. После этого блогер вызвал телеведущего на словесную дуэль, а тот ответил: «Врежу тебе по куполу».
«Сегодня то и дело попадалось это невероятно устрашающее видео от дяди Соловьёва. Я, честно говоря, думал, что он телеведущий, а оказалось, он боец, да ещё и с такими талантами, может доставать и загибать из любых положений, невзирая на габариты соперника.
В общем, не знаю, как вы, но я чуть в штаны не наложил», — написал Василевский в «Инстаграме», прикрепив текст к видео, в котором можно посмотреть, как он смеётся над Соловьёвым.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Василевского.
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