Серроне признался, что не хотел биться с Макгрегором. Тот нокаутировал его за 40 секунд

Американский боец MMA Дональд Серроне признался, что у него не было желания выходить на поединок с Конором Макгрегором. Напомним, в поединке, состоявшемся в январе 2020 года, Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд.

«Дональд вышел, но Ковбоя (прозвище Серроне. — Прим. «Чемпионата») не было. Я не чувствовал драйва, страсти. Возможно, самый масштабный бой, настало время показать себя, но я не хотел там быть. С ума сойти.

Не знаю, почему так вышло и как это изменить. Порой я готов разорвать соперника, а иной раз даже не хочу находиться в клетке. За два дня до боя с Конором мне стало тяжело. За 40 секунд избиения у меня точно мозги встали на место. Я нормально себя чувствую», — приводит слова Серроне ESPN.

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