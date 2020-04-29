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Владимир Кличко — о бое с Джошуа: позволил ему выиграть, пожалел малыша

Владимир Кличко — о бое с Джошуа: позволил ему выиграть, пожалел малыша
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко вспомнил свой поединок с Энтони Джошуа в 2017 году. Сегодня, 29 апреля, трёхлетняя годовщина того боя.

«Три года назад я позволил Энтони Джошуа выиграть. Пожалел малыша. Шучу. Великий чемпион, наш поединок с ним стал классикой. Мы оба очень выросли после этого боя. Спасибо фанатам, что поддерживаете нас обоих», — написал в своём „твиттере“ Владимир Кличко.

Поеднок Владимира Кличко и Энтони Джошуа состоялся в Англии 29 апреля 2017 года. Джошуа выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде поединка. На кону поединка стояли вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF.

Тот бой был последним для Владимира Кличко на профессиональном ринге.

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