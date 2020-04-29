Кремлёв: нам нужны лишь сутки, чтобы переквалифицироваться из волонтёров в спортсменов

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил, что организация в любой момент готова провести первые турниры без зрителей после завершения режима самоизоляции.
«С момента открытия хотя бы одной базы свою подготовку начнут и российские боксёры. Пока все тренируются в домашних условиях, при этом все боксёры в этот непростой момент стали волонтёрами.
Когда будут введены послабления в режим самоизоляции, мы сразу же проведём первые турниры без зрителей. Как только будет официальное разрешение, мы готовы провести соревнования по профессиональному и олимпийскому боксу уже в конце мая. При этом мы понимаем, что международное сообщение может сразу же не открыться. Это не от нас зависит.
Мы пока переквалифицировались в волонтёров. И нам нужны всего лишь сутки, чтобы обратно переквалифицироваться в спортсменов», — приводит слова Кремлёва Федерация бокса России.
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