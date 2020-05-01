«Похабно ведёшь себя с Уткиным, мною любимым». Джигурда вызвал на бой Соловьёва

Российский актёр и музыкант Никита Джигурда вызвал на боксёрский поединок известного телеведущего Владимира Соловьёва, который ранее нелестно отзывался о блогере Василии Уткине и угрожал ему физической расправой.

«Это не онлайн-дуэль, а настоящая — на боксёрском ринге. Владимир Соловьёв, я люблю тебя божественной любовью, но не уважаю за то, что ты делаешь, и за то, что ты творишь. Ты оскорбил меня в своей программе ложью, вывертом. В твоей программе прозвучала ложь, что я занёс кому-то деньги и купил паспорт ДНР.

Ещё вызываю тебя на дуэль за то, что ты не давал говорить профессору-вирусологу Игорю Гундарову. За то, что ты похабно ведёшь себя с Василием Уткиным, мною любимым. За то, что перепутал мою гениальную игру и мой образ с настоящим мной. Ты можешь только над слабыми изгаляться. Соловьёв, ты тренируешься, боксируешь. Поэтому пусть будет боксёрский бой. Ты же моложе меня. Не бойся получить…

Я многоликий и единый. Но очень нежный. Я не позволю, чтобы циники вроде Владимира Соловьёва растоптали мой аленький цветочек. Я нокаутирую Соловьёва. Надеюсь, после этого в него вернётся совесть, которую он продал», — цитирует Джигурду «Комсомольская правда».