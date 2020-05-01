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Власов: Ковалёв уже деградировал

Власов: Ковалёв уже деградировал
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр полутяжёлого веса Максим Власов поделился мыслями о том, мог ли экс-чемпион мира Сергей Ковалёв целенаправленно проиграть Саулю Альваресу. По словам Власова, представить это невозможно. Боксёр убеждён, что причиной поражения Сергея стал регресс.

«Ребята, скажу откровенно — это абсолютно дилетантские рассуждения о том, что кто-то кому-то слил на таком уровне. Такого вообще не бывает и не может быть, чтобы кто-то кому-то слил бой. Здесь на кону очень многое стоит, гораздо больше, чем можно получить за слив.

Ковалёв просто-напросто, откровенно говоря, уже деградировал. Он уже совершенно не тот Крашер, который был раньше", — рассказал Власов во время прямого эфира в «Инстаграме» на странице промоутерской компании RCC Boxing Promotions.

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