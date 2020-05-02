Хирн: бой Поветкина с Уайтом состоится в июле или в августе и пройдёт без зрителей

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бой Александра Поветкина с Диллианом Уайтом станет одним из первых больших поединков, которые будут проведены после окончания карантина. При этом функционер отметил, что схватка пройдёт без зрителей.

«Бой Поветкина с Уайтом один из тех, который мы планируем провести на ранних этапах, после завершения карантина. Многие сомневаются, что проводить большие бои без зрителей будет трудно. Не знаю, как мы справимся с этим. Но я убеждён, что мы увидим встречу Поветкина с Уайтом в июле или начале августа», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Напомним, россиянин и британец должны были встретиться 2 мая, но из-за пандемии коронавируса поединок был перенесён.