Хирн: бой Поветкина с Уайтом состоится в июле или в августе и пройдёт без зрителей
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бой Александра Поветкина с Диллианом Уайтом станет одним из первых больших поединков, которые будут проведены после окончания карантина. При этом функционер отметил, что схватка пройдёт без зрителей.
«Бой Поветкина с Уайтом один из тех, который мы планируем провести на ранних этапах, после завершения карантина. Многие сомневаются, что проводить большие бои без зрителей будет трудно. Не знаю, как мы справимся с этим. Но я убеждён, что мы увидим встречу Поветкина с Уайтом в июле или начале августа», — приводит слова Хирна Boxingnews24.
Напомним, россиянин и британец должны были встретиться 2 мая, но из-за пандемии коронавируса поединок был перенесён.
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