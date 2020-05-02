UFC представил особый протокол для участников майских боёв во время коронавируса

UFC подготовила памятку для участников трёх майских турниров, которые пройдут в Джексонвилле (штат Флорида, США) 9, 13 и 16 мая, сообщает MMA Fighting.
Сообщает, что по прибытии в принимающую гостиницу спортсмены вместе со своими командами пройдут обязательный медицинский осмотр и анализы. В электронном письме не указываются точные списки тестов. Также говорится, что бойцы должны будут возвращаться для дополнительных медицинских осмотров каждый день, когда они находятся на территории отеля.
Кроме того, в отель будут допущены только бойцы, секунданты и назначенный персонал UFC. Семья, друзья, партнеры по дополнительному обучению и менеджеры запрещены.
Также, каждому бойцу, участвующему в соревнованиях, будут назначены отдельные тренировочные комнаты. Только одна команда будет иметь доступ в тренировочную комнату в течение недели. Каждая назначенная комната будет иметь тренировочные маты, дезинфицирующее средство для матов и личную сауну для снижения веса.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию, посвящённую турниру UFC 249 и титульному поединку Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи.
- 2 мая 2020
-
05:43
-
02:36
-
00:49
-
00:34
- 1 мая 2020
-
23:00
-
21:31
-
20:58
-
19:25
-
18:52
-
17:48
-
15:51
-
14:59
-
13:32
-
12:49
-
12:42
-
12:23
-
12:19
-
12:09
-
11:10
-
10:01
-
09:01
-
03:57
-
00:31
-
00:23
-
00:17
- 30 апреля 2020
-
22:25
-
21:22
-
20:15
-
19:01
-
18:48
-
17:29
-
16:45
-
16:04
-
15:02
-
14:01