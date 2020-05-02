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UFC представил особый протокол для участников майских боёв во время коронавируса

UFC представил особый протокол для участников майских боёв во время коронавируса
Бокс/ММА / UFC 0

UFC подготовила памятку для участников трёх майских турниров, которые пройдут в Джексонвилле (штат Флорида, США) 9, 13 и 16 мая, сообщает MMA Fighting.

Сообщает, что по прибытии в принимающую гостиницу спортсмены вместе со своими командами пройдут обязательный медицинский осмотр и анализы. В электронном письме не указываются точные списки тестов. Также говорится, что бойцы должны будут возвращаться для дополнительных медицинских осмотров каждый день, когда они находятся на территории отеля.

Кроме того, в отель будут допущены только бойцы, секунданты и назначенный персонал UFC. Семья, друзья, партнеры по дополнительному обучению и менеджеры запрещены.

Также, каждому бойцу, участвующему в соревнованиях, будут назначены отдельные тренировочные комнаты. Только одна команда будет иметь доступ в тренировочную комнату в течение недели. Каждая назначенная комната будет иметь тренировочные маты, дезинфицирующее средство для матов и личную сауну для снижения веса.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию, посвящённую турниру UFC 249 и титульному поединку Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи.

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