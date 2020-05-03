Тайсон Фьюри: буду боксировать до 40 лет

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе 31-летний Тайсон Фьюри заявил, что намерен выступать до 40 лет. По словам британца, он не видит серьёзных конкурентов.

«Буду боксировать до 40 лет. Уже думал об этом. Не остаётся ничего другого, так что буду продолжать драться. Не вижу никого, кто мог бы бросить мне вызов. Только-только справился с самым опасным соперником — Деонтеем Уайлдером. Вы видели, что с ним случилось в предыдущем бою», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и отобрал титул чемпиона мира. Ожидается, что следующий поединок Тайсон Фьюри вновь проведёт с американцем или его промоутеры организуют объединительный бой с Энтони Джошуа.