Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тайсон Фьюри: буду боксировать до 40 лет

Тайсон Фьюри: буду боксировать до 40 лет
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе 31-летний Тайсон Фьюри заявил, что намерен выступать до 40 лет. По словам британца, он не видит серьёзных конкурентов.

«Буду боксировать до 40 лет. Уже думал об этом. Не остаётся ничего другого, так что буду продолжать драться. Не вижу никого, кто мог бы бросить мне вызов. Только-только справился с самым опасным соперником — Деонтеем Уайлдером. Вы видели, что с ним случилось в предыдущем бою», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и отобрал титул чемпиона мира. Ожидается, что следующий поединок Тайсон Фьюри вновь проведёт с американцем или его промоутеры организуют объединительный бой с Энтони Джошуа.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020