Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи. Проморолик к турниру UFC 249

9 мая в UFC состоится крупнейший весенний турнир промоушена — UFC 249. В его главном поединке встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В преддверии их противостояния пресс-служба промоушена опубликовала промо-ролик, посвящённый схватке.

На записи представлены некоторые яркие моменты боёв, с участием Фергюсона и Гэтжи.



Напомним, сначала планировалось, что на турнире UFC 249 Тони Фергюсон встретится с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин не смог вернуться в США и снялся с турнира. Хабиб был заменён на Гэтжи, однако турнир был отменён. В итоге было принято решение провести шоу во Флориде 9 мая с разрешения местных властей. Турнир пройдёт без зрителей. На кону встречи будет стоять титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Его обладатель, вероятнее всего, встретится с Нурмагомедовым.