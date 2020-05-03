Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи. Проморолик к турниру UFC 249

9 мая в UFC состоится крупнейший весенний турнир промоушена — UFC 249. В его главном поединке встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В преддверии их противостояния пресс-служба промоушена опубликовала промо-ролик, посвящённый схватке.
На записи представлены некоторые яркие моменты боёв, с участием Фергюсона и Гэтжи.
Напомним, сначала планировалось, что на турнире UFC 249 Тони Фергюсон встретится с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин не смог вернуться в США и снялся с турнира. Хабиб был заменён на Гэтжи, однако турнир был отменён. В итоге было принято решение провести шоу во Флориде 9 мая с разрешения местных властей. Турнир пройдёт без зрителей. На кону встречи будет стоять титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Его обладатель, вероятнее всего, встретится с Нурмагомедовым.
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