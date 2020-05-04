Харитонов дал прогноз на бой Олейник — Вердум

Российский боец MMA Сергей Харитонов поделился мнением о поединке с участием Алексея Олейника и Фабрисиу Вердума, которые сразятся на турнире UFC 249 9 мая.

«Скажу так, фаворит, наверное, Лёха в этом бою. Потому что он сейчас идёт на таком подъёме. Да, у него были и поражения, и победы, но он крайний бой выиграл и находится в более выигрышной ситуации.

Если взять Вердума, то его последние бои меня разочаровали по-своему. Вот знаете, бывает, что есть пруха у человека, он идёт на серии, движется к званию, а потом раз — и у него наступает спад. Фабрисио испортился в денежном плане: там ему что-то подарили, в другом месте… И, судя по последним его боям, сдал он позиции.

Я вот вспоминаю его бой с Саней Волковым, он тогда с животиком вышел, весь растренированный. А Саня молодец, отбработал классно, нокаутировал его. А Вердум потом попался на допинге, два года не выступал. Когда спортсмен не выступает 6-8 месяцев – это тяжело. А когда год или два – теряется всё: настрой, физическая форма.

Я думаю, Лёха выиграет красиво. «Задушить» Вердума, конечно, очень непросто. Но по очкам, думаю, победит Олейник», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу Pamir Fighters News.

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