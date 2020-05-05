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Владимир Соловьёв выложил видео своей тренировки по боксу

Владимир Соловьёв выложил видео своей тренировки п
Владимир Соловьёв выложил видео своей тренировки по боксу
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский телеведущий Владимир Соловьёв показал в «Инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он тренирует боксёрские навыки.

В ролике звучит песня Can’t Be Touched, которую в 2004 году записал легендарный боксёр Рой Джонс, бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории, который завоёвывал пояса в пяти дивизионах. Напомним, ранее Соловьёв нелестно отзывался об известном российском блогере Василии Уткине и рассуждал о своих бойцовских навыках.

«Привет спортивным журналистам», — подписал Соловьёв видео.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» телеведущего.

Ранее о конфликте Соловьёва и Уткина высказался российский актёр и музыкант Никита Джигурда, который встал на сторону блогера.

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