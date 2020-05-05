Хабиб Нурмагомедов: не таким мы представляли себе весенний май

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов оставил философское сообщение в «Инстаграме». Напомним, недавно у Нурмагомедова, который лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, сорвался поединок с американцем Тони Фергюсоном, а его 57-летний отец Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с пневмонией.

«Не таким мы себе представляли Рамадан-2020. Не таким мы себе представляли весенний май. Не таким мы себе представляли само испытание», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Ожидается, что следующим соперником 31-летнего Хабиба станет победитель боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, который состоится 9 мая. На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.