Майку Тайсону предлагают $ 1 млн за бой с игроком в регби

Австралийский промоутер Брайан Аматруда хочет организовать поединок Майка Тайсона с новозеландским регбистом Сонни Биллом Уильямсом, австралийским регбистом Полом Галленом или экс-игроком в австралийский футбол Бэрри Холлом.



«Да, ему 52 года, но он всё ещё крупная фигура. Любой из этих парней — Барри Холл, Пол Галлен и Сонни Билл Уильямс — воспользуется шансом выйти с ним на ринг. Я готов организовать бой на «Мельбурн Арене», где соберется более 10 тысяч человек. Или даже на «Принс Парк», где на бой Джеффа Фенека против Азумы Нельсона пришло 30 тысяч человек. Первое, что я сделал, — связался с агентом Майка Тайсона и попросил его предложить Майку $ 1 миллион», — приводит слова Брайана Аматруды Daily Mail.