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Брат Хабиба рассказал о состоянии здоровья его отца

Брат Хабиба рассказал о состоянии здоровья его отц
Брат Хабиба рассказал о состоянии здоровья его отца
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, сообщил о состоянии здоровья его отца Абдулманапа. Напомним, ранее стало известно, что 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Махачкалы, после чего перевезли в Москву.

«Абдулманап Магомедович госпитализирован в Москву. Сейчас стабильное такое положение. Но надеемся, что обойдётся, будем молиться», — рассказал Умар Нурмагомедов в прямом эфире в своём «инстаграме».

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Также посмотрите видео, как Олег Тактаров пожелал здоровья Нурмагомедову-старшему.

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