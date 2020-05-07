Никита Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

Российский актёр и музыкант Никита Джигурда объявил, что вызвал на поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Напомним, ранее Емельяненко высмеял идею поединка с участием 59-летнего Джигурды и 56-летнего телеведущего Владимира Соловьёва, сказав, что из тех «песок сыпется».
«Это не хайп и не договорённость ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них!
Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьёзными изданиями» — написал Джигурда в своём «инстаграме».
Джигурда также выразил надежду на то, что «любимый и уважаемый» им Емельяненко не испугается выйти на ринг подобно телеведущему Владимиру Соловьёву.
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