Цзю объяснил, почему Тайсон не согласится на бой с Емельяненко

Бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю выразил мнение, что поединок Майка Тайсона и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко не состоится из-за того, что американцу предлагают слишком маленький гонорар.
«Хрюнов сказал, что у него «найдётся миллиончик», но я не верю, что Майк за эти деньги выйдет на ринг. Если бы мне предложили столько, я бы отказался. Для вас это лёгкий заработок — побоксировать несколько минут. А для меня минимум полгода тренировок, полное отречение от всего и полная смена жизненного уклада, жёсткая дисциплина по отношению к себе и семье. Повторюсь, за $ 1 млн он не согласится. Майк на рекламе зарабатывает больше. За $ 10 млн, может быть, начнёт чуть-чуть разговаривать», — приводит слова Цзю «RT на русском».
5 мая Емельяненко заявил в прямом эфире в своём «инстаграме», что не прочь провести бой с Тайсоном. Ранее Майк сообщил, что размышлял над возможностью вернуться на ринг.
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