Де ла Хойя пообещал нокаутировать Макгрегора за два раунда, Конор вызвал Оскара на бой

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя в одном из недавних интервью поделился мыслями о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре, выразив уверенность, что нокаутирует ирландца за два раунда.

«Мне нужно будет два раунда. Всё потому, что всегда выхожу на ринг убивать. Послушайте, мне нравится работа Конора в октагоне. Уважаю его и смотрю все его бои. Но бокс — совершенно другая история. Это совершенно не то», — приводит слова де ла Хойи TMZ.

Ответ ирландца не заставил себя долго ждать.

«Оскар де ла Хойя, принимаю вызов», — написал Конор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, у Макгрегора есть опыт в профессиональном боксе. В 2017 году он дрался с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и уступил досрочно.