Источник: победитель боя Фергюсон — Гэтжи может сразиться не с Хабибом, а с Макгрегором

Журналист ESPN Ариэль Хельвани, проанализировав слова менеджера Конора Макгрегора Оди Аттара, пришёл к выводу, что ирландец может стать соперником победителя противостояния Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи. Изначально предполагалось, что победитель этого боя, который состоится 9 мая, встретится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор Макгрегор будет следить за турниром UFC 249, и причин этому больше, чем вы думаете. Победитель вполне может стать его следующим соперником», — написал журналист в своём «инстаграме».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

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