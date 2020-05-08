Тайсон включил украинца Ломаченко в число лучших боксёров современности

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон назвал боксёров, которые, по его мнению, превосходят остальных в настоящий момент. Легендарный боксёр не ограничился тяжёлой весовой категорией, упомянув, в частности, украинца Василия Ломаченко, чемпиона мира в лёгком весе.
«Я уважаю Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера, всех этих ребят. А ещё Энди Руиса, Ломаченко — он настоящий зверь и мастер. Он словно танцует (на ринге. — Прим. «Чемпионата»).
Я бы также выделил Джервонту Дэвиса. Сейчас есть много достойных боксёров», — сказал Тайсон в своём YouTube-канале под названием Hotboxin'.
Напомним, ранее 53-летний Тайсон заявил о желании вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках.
Также посмотрите видео впечатляющей реакции Тайсона, ассистирующего на лапах.
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